USA Today: обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал P. Diddy заказчиком

Американский рэп-исполнитель и продюсер P. Diddy мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет газета USA Today, ссылаясь на показания обвиняемого в преступлении Дуэйна Кита Дэвиса.

По данным издания, в сентябре 1996 года Тупак и его люди подрались после боксерского поединка в Лас-Вегасе с участником одной из уличных банд Орландо Андерсоном. Тот, со своей стороны, сообщил об этом своему дяде Дуэйну Дэвису, который решил помочь племяннику отомстить.

Вместе с тем, как отмечает USA Today, помимо мести, у обвиняемого был еще один мотив, чтобы совершить преступление. В ходе допроса, детали которого отражены в полицейском отчете в распоряжении газеты, Дэвис заявил, что P. Diddy назначил награду в $1 млн за убийство Тупака и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта.

Через несколько часов после инцидента с дракой Тупак был застрелен из проезжавшего мимо авто. Рэпера срочно доставили в больницу, где спустя шесть дней он скончался от внутреннего кровотечения. Шуг Найт получил ранение в голову, при этом выжил.

По утверждению USA Today, P. Diddy хвастался тем, что заказал убийство и заплатил за аренду "Кадиллака", в котором находился стрелявший.