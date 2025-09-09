Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 19:43
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение Эксперт о значении Восточного экономического форума
Москва
9 сентября 2025 / 19:43
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
USA Today: обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал P. Diddy заказчиком
9 сентября 2025 / 16:16
USA Today: обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал P. Diddy заказчиком
© Shareif Ziyadat/ Getty Images for Sean "Diddy" Combs/ТАСС

Американский рэп-исполнитель и продюсер P. Diddy мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет газета USA Today, ссылаясь на показания обвиняемого в преступлении Дуэйна Кита Дэвиса.

По данным издания, в сентябре 1996 года Тупак и его люди подрались после боксерского поединка в Лас-Вегасе с участником одной из уличных банд Орландо Андерсоном. Тот, со своей стороны, сообщил об этом своему дяде Дуэйну Дэвису, который решил помочь племяннику отомстить.

Вместе с тем, как отмечает USA Today, помимо мести, у обвиняемого был еще один мотив, чтобы совершить преступление. В ходе допроса, детали которого отражены в полицейском отчете в распоряжении газеты, Дэвис заявил, что P. Diddy назначил награду в $1 млн за убийство Тупака и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта.

Через несколько часов после инцидента с дракой Тупак был застрелен из проезжавшего мимо авто. Рэпера срочно доставили в больницу, где спустя шесть дней он скончался от внутреннего кровотечения. Шуг Найт получил ранение в голову, при этом выжил.

По утверждению USA Today, P. Diddy хвастался тем, что заказал убийство и заплатил за аренду "Кадиллака", в котором находился стрелявший.

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
17:30
В Думу внесли инициативу о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
17:16
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства ХАМАС
16:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
16:44
Премьер-министр Франции передал президенту прошение об отставке
16:29
В ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
16:16
USA Today: обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал P. Diddy заказчиком
15:58
Khabarhub: супруга экс-премьера Непала погибла в результате нападения на их дом
15:45
Новак анонсировал визит временного президента Сирии в Россию
15:30
Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025"
15:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 485 военных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения