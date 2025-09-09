В ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Ответственность за террористический акт, который произошел в Иерусалиме 8 сентября, взяло на себя военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале радикалов.

"Операцию в Иерусалиме, жертвами которой стали семь человек, осуществили двое бойцов "Бригад Иззэддина аль-Кассама", - следует из заявления.