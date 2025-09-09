Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Безопасность
В ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
9 сентября 2025 / 16:29
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Ответственность за террористический акт, который произошел в Иерусалиме 8 сентября, взяло на себя военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале радикалов.
"Операцию в Иерусалиме, жертвами которой стали семь человек, осуществили двое бойцов "Бригад Иззэддина аль-Кассама", - следует из заявления.