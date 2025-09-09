Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США

Внеочередной саммит руководителей стран, членов БРИКС это – ответная реакция на те санкции, которые используют США по отношению к другим странам, причем вне зависимости от степени партнерства с Соединенными Штатами. Именно поэтому, за саммитом внимательно наблюдают во всем мире.

США посылают сигнал «откажитесь от БРИКС» Бразилии, Индии, Китаю и другим странам, прекрасно понимая, насколько мощны экономики стран БРИКС и их совместные возможности. И речь идет не только о производственных возможностях, но и о потребительских. Страны БРИКС объединяют две третьих всех потребителей.

Саммит БРИК нужен для того, чтобы выработать новую совместную экономическую политику в отношении враждебных действий США. Этот саммит может означать конец для американской мировой гегемонии.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

