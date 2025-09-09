Премьер-министр Франции передал президенту прошение об отставке

Правительство Франции официально заявило, что премьер-министр Франсуа Байру передал президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Соответствующее сообщение было размещено на сайте правительства.

"Во вторник, 9 сентября, премьер-министр Франсуа Байру подал прошение об отставке своего правительства президенту республики Эмманюэлю Макрону, который принял его к сведению. Премьер вместе с членами правительства будет заниматься текущими делами до назначения нового кабмина", - следует из сообщения.

Сам Байру уже вернулся в свою резиденцию в Матиньонском дворце. Согласно данным телеканала BFMTV, администрация премьера планирует 11 сентября в полдень провести прощальный фуршет. В этой связи телеканал полагает, что только после этого может пройти процедура передачи полномочий новому премьеру, имя которого Елисейский дворец обещал обнародовать "в ближайшие дни".

8 сентября большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи Байру. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний он обратил внимание на кризисную ситуацию в экономике страны, в первую очередь, из-за стремительного роста государственного долга.