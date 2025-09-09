Эксперт о значении Восточного экономического форума

На Восточном экономическом форуме обсуждалось дальнейшее экономическое развитие региона, в том числе развитие городов Дальнего Востока. Мы понимаем, что Дальний Восток это – будущее России. Наши соседи по европейской части России – европейские страны – все дальше от нас отходят. В этом случае движение России на восток является наиболее оптимальным. Можно сказать, что Восточный экономический форум стал продолжением визита президента РФ в Китай. Россия получает все больше экономических и инвестиционных проектов именно с Востока.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/94a559fb7e6c7d89d0807a3c4d9d6356/