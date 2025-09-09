Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Экономика
Экономика
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
9 сентября 2025 / 16:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию.

По состоянию на 16:27 мск, стоимость золота составляла $3 701,7 за тройскую унцию (+0,43%). К 16:42 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $3 703,4 за тройскую унцию (+0,47%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 1,16%, до $67,01 за баррель, цена фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре росла на 0,99% и торговалась на уровне $63,2 за баррель. 

