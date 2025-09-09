Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 19:01
9 сентября 2025 / 18:52
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Многополярный мир / Многополярный мир

Интеграция
Интеграция
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01

Внеочередной саммит БРИКС символичен тем, что был созван по просьбе одного из участников организации – президента Бразилии. Все страны БРИКС откликнулись и в саммите приняли участие только первые лица государств, за исключением Индии. Тема саммита касалась всех, не только Бразилии. От агрессивной экономической политики США страдают так или иначе все страны. Показательно, что все согласились собраться в очень короткие сроки. Это значит, что в ближайшее время будут вырабатываться способы и методы взаимодействия стран БРИКС в ситуации давления со стороны США. Конечно, каким-то странам жаль терять американский рынок, но зависимость от него все-таки не фатальная. Страны БРИКС понимают, что без экономических отношений с США в принципе можно жить.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/389c6cef42f4ad9fd7bcde4bf21cb7b8/

 

