Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Безопасность
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства ХАМАС
9 сентября 2025 / 17:16
© REUTERS/ Ибрагим Абу Мустафа/ТАСС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во взаимодействии со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ и ШАБАК с привлечением ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС", - сказано в заявлении. При этом не уточняется, куда конкретно были нанесены удары.
Подчеркивается, что "перед нанесением удара были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению".