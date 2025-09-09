Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во взаимодействии со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ и ШАБАК с привлечением ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС", - сказано в заявлении. При этом не уточняется, куда конкретно были нанесены удары.

Подчеркивается, что "перед нанесением удара были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению".