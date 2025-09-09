Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 19:01
9 сентября 2025 / 18:52
9 сентября 2025 / 18:47
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства ХАМАС
9 сентября 2025 / 17:16
© REUTERS/ Ибрагим Абу Мустафа/ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во взаимодействии со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ и ШАБАК с привлечением ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС", - сказано в заявлении. При этом не уточняется, куда конкретно были нанесены удары.

Подчеркивается, что "перед нанесением удара были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению". 

