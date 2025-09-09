ОПЕК+ увеличивает добычу нефти

Однако реально это могут сделать только ОАЭ и КСА

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Цены на нефть в сессии первой декады сентября умеренно волатильны: котировальный диапазон — $65–68 за баррель. Рынок в начале месяца побаивался перебоев в поставках российской нефти из-за санкций, а потом на первый план выдвинулся картельный фактор. 7 сентября состоялась очередная встреча ОПЕК+. И курс на наращивание, как и предполагалось, картель менять не стал. Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение производства «черного золота» в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в официальном сообщении ОПЕК.

Так, квоты России и Саудовской Аравии повышены на 42 тыс. б/с, Ирака — на 17 тыс. б/с, ОАЭ — на 12 тыс. б/с, Кувейта — на 11 тыс. б/с, Казахстана — на 6 тыс. б/с, Алжира — на 4 тыс. б/с, Омана — на 3 тыс. б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятными рыночными условиями, выраженными в низких нефтяных запасах, уточняется в коммюнике альянса.

На предыдущей встрече в августе страны альянса ОПЕК+, который добывает около половины мировой нефти, приняли резолюцию о расширении добычных квот в объеме 547 тыс. б/с с сентября.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил тезис ОПЕК+ о «рыночных условиях», добавив, что очередное картельное решение обусловлено «ростом макроэкономических показателей сверх прогнозов».

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Новак отмечал, что страны ОПЕК+ перевыполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 2% в период с января по август 2025 года, достигнув уровня в 102%. По его словам, в последние месяцы восемь стран ОПЕК+ принимали решение о том, чтобы увеличить объемы добычи нефти. Инициатива связана с тем, чтобы принятые в 2023 году добровольные сокращения в рамках ОПЕК+ были восстановлены, пояснил вице-премьер.

Тем не менее, планка добычи ОПЕК+ в настоящий момент не достигла обещанных объемов, поскольку большинство стран-членов союза работают на пределе своих возможностей в отрасли. Согласно экспертному консенсусу, только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) способны обеспечить рынок дополнительными баррелями.

У ОПЕК по-прежнему действуют два уровня лимитирования: сокращение на 1,65 млн б/д восемью членами и на 2 млн б/д всей группой, действующее до конца 2026 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent 5 сентября закрылись на отметке $65,5 за баррель, снизившись более чем на 2% (к уровню закрытия предыдущей торговой сессии) на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+, внес свою лепту и слабый отчет по занятости в США. Это все еще выше минимума текущего года, зафиксированного в апреле (около $58 за баррель).

К концу декады цена нефти начала корректироваться вверх. К полудню 9 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures в моменте превышала $67 за баррель; на электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь приближались к отметке $63 за баррель.

Нефтяные цены лишь немного повышаются на фоне оценок трейдерами решения ОПЕК+ и очередных заявлений властей США относительно перспективы новых санкций против ТЭК РФ.

На данном этапе рынок может склониться к более медвежьим настроениям под влиянием пессимистичных фундаментальных показателей спроса и предложения, учитывая, что пиковый сезон потребления близится к завершению.

В свежей статье газеты FT сообщается, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании активно сокращают рабочие места, урезают расходы и снижают инвестиции, что является самым быстрым процессом со времен пандемии коронавируса. По опросным данным издания, руководители ряда ведущих концернов готовятся к продолжительному периоду низких цен на нефть.

Совокупный рост добычи ОПЕК+ уже превысил планку в 2,2 млн б/с, предусмотренные добровольным сокращением, объявленным в июле 2023 года, что на целый год раньше запланированного срока. Это свидетельствует о стратегическом изменении политики ОПЕК+: теперь альянс сосредоточен на защите доли рынка и сдерживании роста цен, а не на поддержании последних.

Многомесячная фаза снижения цен на «черное золото» негативно отражается на буровой активности в США: согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, в стране за август выбыло еще три установки для добычи нефти и газа (по отношению к июлю), и теперь их «действующий» парк насчитывает 538 агрегатов.

Корпоративные новости только подтверждают серьезность ситуации в сланцевой промышленности США: такие крупные мейджоры, как Chevron и ConocoPhillips, уже пересмотрели планы по расходам, объявили о сокращениях персонала и приостановили или выставили на продажу некоторые проекты, чтобы сбалансировать свои корпоративные бюджеты.