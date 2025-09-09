В Думу внесли инициативу о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым представила на рассмотрение Госдумы проект закона, подразумевающий запрет въезда и пребывания на территории РФ членов семей трудовых мигрантов, сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается установить, что член семьи иностранного гражданина, работающего на территории России, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. Исключение составят граждане Белоруссии.

"Принятие федерального закона позволит сократить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что снизит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение", - следует из сопроводительных материалов.

Миронов отметил, что предлагаемая норма представляет собой "важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов" в РФ.