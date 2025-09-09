Марина Харькова, журналист, Донецк

Скандалы, интриги, расследования в истории, как Зеленский хотел разгромить антикоррупционные структуры, независимые от государства и созданные по настоянию западных кураторов, набирают обороты. Как известно, после того, как Зеленский принудил парламент принять закон о переподчинении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) украинским силовым ведомствам, в стране полыхнули массовые протесты: дело в том, что НАБУ и САП вплотную занялись расследованием коррупции ближайшего окружения Зеленского и его самого, после чего он решил разгромить эти организации. Под давлением Запада и толп украинцев на улицах всех городов Зеленский отступил и аннулировал закон. Однако теперь история пошла на второй заход: своих планов мести Зеленский не оставил.

Зеленский планирует реализовать ответные меры против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Более того, Зеленский готовится к финальной стадии атаки на НАБУ и САП, а также на тех, кто их поддерживает. Администрация Зеленского с помощью Службы безопасности Украины приготовили массу уголовных дел, в которых обвиняют главных сотрудников НАБУ и САП в государственной измене с перспективой дальнейшей смены их руководства. С этой целью был экстренно вывезен из Объединенных Арабских Эмиратов, где он укрывался, украинский депутат Федор Христенко. Именно его показания должны сыграть ключевую роль в формулировке обвинений.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Федор Христенко был фактически похищен СБУ из Объединённых Арабских Эмиратов. Его обвиняют в оказании влияния на детективов НАБУ, которые расследовали коррупционные связи соратника и друга Зеленского Тимура Миндича. ОАЭ передали Христенко в руки СБУ без официальной экстрадиции - по политической договоренности, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что случаи такой передачи без экстрадиции крайне редки. Это произошло после вмешательства лиц высшего политического ранга Украины и ОАЭ. Над возвращением Христенко работал секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров по поручению Зеленского. Забрать опального депутата на родину ездил заместитель главы СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. Христенко должен дать показания против содержащегося в СИЗО СБУ руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магомедрасулова.

В августе Христенко был объявлен в розыск на Украине, когда СБУ после масштабных обысков у детективов НАБУ заочно предъявила Христенко обвинения. По версии СБУ, Христенко «имел значительное влияние на деятельность НАБУ», якобы являлся агентом ФСБ и находится «в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ и продолжает осуществлять влияние на бюро», несмотря на то, что давно покинул Украину.

Сам депутат Христенко покинул страну в начале 2022 года, жил в Польше, позже переехал в ОАЭ. Христенко по версии СБУ — человек, через которого был завербован детектив НАБУ, который занимался расследованием преступлений Миндича, близкого друга Зеленского. Очевидно, что теперь, после похищения и пыток Христенко расскажет и подпишет все, что необходимо Зеленскому. И таким образом дело о коррупции в окружении просроченного президента будет похоронено.

А ведь детективы созданного американцами антикоррупционного агентства действительно очень близко подобрались к людям, которых на Украине называют «кошельками» главы режима. Это и объясняет, почему НАБУ и САП стали объектами охоты со стороны украинских силовиков. На днях на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили о готовящейся их замене на подконтрольные властям кадры. Кривонос сообщил о возможной атаке непосредственно на руководителей ведомств. По его словам, следующая цель — назначение зависимых руководителей, и первые попытки уже предпринимаются, а ему устроена травля. Кривонос также отметил, что знает заказчиков и знает, что СБУ готовит расправы против сотрудников Бюро.

О том, что Зеленский отомстит руководителям и детективам независимых от него НАБУ и САП сообщало и издание Financial Times, чьи авторы констатировали, что слишком много людей Зеленского были втянуты в уголовные расследования. Financial Times отметила, что после скандала с попыткой Зеленского принять закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств, его репутация оказалась подорвана, как и его имидж борца с коррупцией. Кроме этого, журнал The Economist, ссылаясь на высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции сообщил, что НАБУ может оказать влияние своей расследовательской деятельностью на будущую избирательную кампанию Зеленского.

Еще одним ударом по НАБУ и САП стало демонстративное освобождение от ответственности деятелей режима Зеленского, уличенных в коррупции. Их начали тайно выпускать из СИЗО или смягчать им приговоры. По данным украинских СМИ, народный депутат Виктор Бондарь покинул тюрьму после того, как за него внесли залог в 36 миллионов гривен. А всего полгода назад НАБУ и САП обвинили его в хищении 140 миллионов гривен на преступной схеме по поставкам украинскому предприятию трансформаторов по завышенным ценам. В итоге, украв из бюджета 140 миллионов гривен, депутат заплатил за свою свободу гораздо меньшую сумму. Теперь вместо камеры он получил лишь подписку о невыезде и запрет на ряд действий. Выпущен из СИЗО и еще один политик-коррупционер - Алексей Кузнецов, который фигурировал в расследовании НАБУ о хищениях при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Он заплатил всего 8 миллионов гривен залога и был освобожден из-под стражи: хотя прокуроры требовали залог в 30 миллионов. Без вмешательства администрации Зеленского подобный фокус был бы невозможен.

Кроме них, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура успели обвинить еще шесть украинских чиновников и военных в крупных хищениях военной продукции. В их числе - бывший глава Луганской областной администрации одиозный Сергей Гайдай, и командир воинской части Нацгвардии, Рубежанской военной администрации Луганской области Андрей Юрченко, и двое представителей предприятия, которое производило беспилотники. Теперь их тоже могут отпустить безнаказанными.

Еще один политик и коррупционер - Сергей Пашинский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) тоже готовится выйти на свободу: ему снизили залог с 272 до 192 миллионов гривен. Между тем, он обвиняется в организации преступной группировки по хищению на 817 миллионов гривен нефтепродуктов. Такой масштаб по украинским законам предполагал срок в 12 лет тюрьмы. Оборонные компании, ведущие дела с этим политиком и фигурирующие в других уголовных делах, без проблем выложили деньги за его освобождение. По данным издания The New York Times, компания, связанная с Сергеем Пашинским (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с начала конфликта увеличила продажи оружия украинским военным с $2,8 млн до $350 млн, поэтому выплата почти двухсот миллионов гривен залога с таких доходов не стала заметной потерей.

Большинство экспертов считает, что происходящее – это показательная пощечина детективам НАБУ и САП, чтобы обесценить и уничтожить результаты их расследований. Заодно Зеленский показал, «кто в доме хозяин», дискредитировав НАБУ и САП. Офису президента было важно подчинить себе антикоррупционные структуры, чтобы они не пытались вести свою игру. Скомпрометировав тех, кто пытался выявить коррупцию в его окружении, Зеленский продемонстрировал, как легко развалить любое уголовное дело и вывести из-под наказания фигурантов. А значит, работа НАБУ и САП бессмысленна.

Кроме того, украинскому обществу, возмущенному коррупцией, показали, что теперь их протесты и майданы – яйца выеденного не стоят. Зеленский проявил себя как абсолютный диктатор. Заодно он проигнорировал все указания западных кураторов и их негодование. Будут ли последствия в этой истории и какие – станет ясно в ближайшее время. А пока следует ожидать

появления массивов компромата и новых подробностей на тему, сколько режим Зеленского положил себе в карман за время войны.

Видимо, опасаясь такого исхода, из Украины начали бежать политики и управленцы. В частности, покинул страну экс-глава МИД Кулеба, экс-директор «Энергоатома» Петр Котин, а теперь это сделал и экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков. По информации украинских СМИ, еще один «кошелек» Банковой Кирилл Тимошенко тоже активно скупает недвижимость в Австрии и ОАЭ, чтобы бежать из Украины. Родной брат нынешнего украинского премьер-министра Юлии Свириденко, наворовав на завышенных бюджетах на фортификацию, тоже бежал в Лондон и купил там недвижимость. Вполне вероятно, что он готовит почву для возможного отступления и для своей сестры.

Неслучайно секретарь СНБО, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров вывез всю семью во Флориду, обезопасив их от допросов и конфискации имущества в ходе всплывающих фактов о присвоении денег от военных контрактов. Дети мэра Киева Виталия Кличко тоже живут и учатся в США, Лондоне и Нидерландах. Сам мэр имеет паспорт Германии и владеет особняком в Гамбурге стоимостью почти 230 миллионов гривен. Сыновья экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) тоже живут в Лондоне и Сингапуре, ни разу не побывав на Украине после начала СВО.

Тем временем в категории нищих находится около 9 млн украинцев. И их судьба Зеленского не беспокоит.