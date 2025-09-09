Польша решила выслать из страны белорусского дипломата

В Польше приняли решение выслать из страны белорусского дипломата в свете задержания спецслужбами некоего "белорусского агента". С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Из Польши будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству", - указал политик в соцсети X. В той же публикации Туск сообщил о задержании в понедельник сотрудниками Агентства внутренней безопасности "белорусского агента".

Очередной виток напряженности между Варшавой и Минском наступил после того, как 4 сентября белорусские СМИ информировали о задержании в городе Лепель Витебской области гражданина Польши Гжегожа Гавела. В ходе обыска у него был найден документ по учениям "Запад-2025" с грифом секретности. Поляку предъявили обвинение в шпионаже.

В этой связи министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что со стороны Варшавы последует реакция на действия Минска.