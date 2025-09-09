В Минздраве Газы сообщили о гибели от голода порядка 400 палестинцев

Число палестинцев, которые скончались от голода в секторе Газа в последнее время, возросло до 399. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

Уточняется, что среди умерших 140 детей. Только за прошедшие сутки в Газе от недоедания умерли шесть человек, указали в министерстве.

В этой связи в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху утверждают, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. Там отмечают, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", в то время как еврейское государство справилось с проблемой, доставляя гуманитарные грузы по воздуху, морем и иными безопасными маршрутами.