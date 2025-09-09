Европа закачала в хранилища к зимнему периоду свыше 50 млрд куб. м газа

Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона составила более 50 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к предстоящему зимнему сезону. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в ПХГ стран Евросоюза 7 сентября, согласно данным GIE, составила 317 млн куб. м. Отбор сократился до 13 млн куб. м.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены на 79,49% против 92,9% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 ноября каждого года. При этом допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.

В августе доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в среднем составила 14%, в сентябре - порядка 16%. Средняя стоимость закупки газа в Европе в августе 2025 года составила порядка $394 за тыс. куб. м, в сентябре - около $390.