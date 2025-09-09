Макрон: главная политическая задача – досидеть до конца срока

Представители оппозиционных партий правого и левого политического спектра в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции проголосовали 8 сентября против доверия правительству Франсуа Байру, что означает его отставку и в перспективе может привести и к роспуску парламента.

"Этот момент знаменует собой конец агонии призрачного правительства, - заявила глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. - С этого момента какой смысл поддерживать правительство, которое не управляет?" Она подчеркнула, что сложившееся в настоящее время тяжелое положение в экономике и политике Франции стало "катастрофическим результатом пяти лет расточительного управления". "Роспуск парламента - это обязательный шаг", - добавила Ле Пен, заявив, что ее партия готова войти в правительство, если она с союзниками получит большинство в парламенте.

Состоящий с ее фракцией в коалиции глава "Союза правых за республику" Эрик Сьотти обвинил Байру в попытке через сегодняшнее голосование "уйти, прикрыв свою отставку вводящим в заблуждение заявлением, которое является отправной точкой для президентской кампании" 2027 года. Назвав премьера "пожарным-пироманом", Сьотти добавил, что ответственность за нынешнее положение несет и президент страны Эмманюэль Макрон, поэтому он не собирается доверяться ни Байру, ни президенту, чтобы "тушить разгоревшийся пожар". Сьотти закончил свою речь, сказав, что "французы хотят перемен", и его фракция вместе с фракцией Ле Пен готовит "замену власти".

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в интервью газете Le Parisien, что для выхода из кризиса следует полностью обновить руководство страны вплоть до президента. "Оставаясь на посту после трех поражений на выборах, он (Макрон) спровоцирует еще более взрывоопасную ситуацию, чем сегодня", - предостерег политик.

Выступивший перед депутатами глава правительства подчеркнул, что решение депутатов выразить недоверие правительству приведет к его отставке, "но не отменит реальность". Он напомнил о большом государственном долге в размере €3,4 трлн и подчеркнул, что если не изменить финансовую политику, к 2030 году его обслуживание будет обходиться стране более чем в €100 млрд, при том что уже в 2024 году эта цифра достигла €60 млрд.

Пока, как отмечают СМИ, Макрон не хочет прибегать к новым парламентским выборам, по итогам которых правая оппозиция в лице "Национального объединения" может еще сильнее укрепить свои позиции в этом законодательном органе.

В то же время представители Социалистической партии и "Национального объединения" заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.

Согласно опросам издания Le Figaro, доверяют лишь 15% французов

Руководитель Центра Французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отмечает, что «вчерашнее решение парламента Франции было неизбежно. Макрон будет пытаться провести новую кандидатуру потому, что до 13 октября нужно принимать бюджет на следующий год, иначе будет банкротство государства. Скорее всего, будет принято временное решение и наиболее широко распространенное мнение, что это будет поиск какой-то нейтральной фигуры, так, как ни у кого нет большинства в парламенте. Это будет некая техническая фигура, не отмеченная никак лично, и, главное, не имеющая претензий, чтобы через полтора года выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. А это сейчас принципиальный вопрос потому, что оппозиция в лице «Непокоренной Франции», требует отставки президента. Но Макрон этого делать не хочет и об этом прямо заявил».

Экспер подчеркнул, что «Макрон сейчас крайне непопулярен, но его задача сейчас - досидеть до конца срока, истекающего в мае 2027 года».