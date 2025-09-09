Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Безопасность
Безопасность
Катар подтвердил атаку Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
9 сентября 2025 / 18:30
Катар подтвердил атаку Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
© REUTERS/ Ибрагим Абу Мустафа/ТАСС

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе. По словам дипломата, Катар осуждает действия еврейского государства, которые поставили под угрозу безопасность гражданских лиц.

"Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в Дохе. Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара", - указал аль-Ансари в соцсети X. 

