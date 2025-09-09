На канал Кремля в Max подписались 250 тыс. человек

На официальный канал президента России Владимира Путина "Кремль. Новости" в приложении Max за два дня подписались 250 тыс. человек, отмечает ТАСС.

Канал был создан в минувшее воскресенье, 7 сентября. Менее чем через сутки число подписчиков достигло 42,3 тыс. человек, а в первые часы - 15 тыс. При этом два поста в канале в совокупности набрали свыше 45 тыс. реакций.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи.