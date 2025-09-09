БРИКС готов отстаивать свои интересы в диалоге с США

Президент России Владимир Путин 8 сентября по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который был организован в онлайн-формате по инициативе Бразилии. Эта страна стала жертвой тарифной политики США по мотивам, не имеющим отношения к торгово-экономическим связам. Президент Бразилии Лула да Сильва считает, что карательные тарифы введены против его государства в ответ на судебный процесс против его предшественника. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Выступление российского лидера не было открыто для СМИ, мероприятие проходило в закрытом режиме и длилось 1,5 часа.

В Кремле сообщили, что во время встречи "обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".

Объединение БРИКС "подтвердило свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов", сообщила пресс-служба президента Бразилии.

Южно-Африканская Республика видит в БРИКС лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Страны, входящие в объединение, должны укреплять свое лидерство в мировой экономике, добавил он.

Укрепление взаимодействия стран - участниц БРИКС поможет им легче справляться с внешними вызовами и рисками, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, страны, входящие в объединение, должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности.

Группа БРИКС может подать пример содействия устойчивой торговле, если проанализирует и решит проблему торгового дисбаланса в отношениях между странами-членами, отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов, комментируя это событие, отмечает, что «безусловно, можно говорить о том, что вчерашняя телеконференция лидеров стран БРИКС - это определенный политический вызов для Трампа. Американский президент с некой опасностью относится к БРИКС и происходящим вокруг него событиям. Поэтому, разумеется, он воспримет это как признак дальнейшей консолидации участников объединения в ответ на его жесткие шаги в области тарифной политики и сделанные заявления».

По мнению эксперта, «БРИКС как объединение настроено на предотвращение международных конфликтов и на их дипломатическое разрешение. Но в случае, если отдельные участники БРИКС подвергаются давлению, то и само объединение может подвергнуться давлению со стороны Вашингтона. Поэтому, как и любая другая ответственная международная структура, пусть даже не оформленная институционально, БРИКС обязана реагировать и принимать, в том числе и превентивные меры для предотвращения ущерба странам-членам БРИКС. Это вполне нормально».