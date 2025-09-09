Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 21:16
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
Президент России посетил университет "Сириус" Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Москва
9 сентября 2025 / 21:16
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Многополярный мир / БРИКС
Безопасность
БРИКС готов отстаивать свои интересы в диалоге с США
Политолог Антон Гришанов прокомментировал онлайн-саммит БРИКС
9 сентября 2025 / 20:33
БРИКС готов отстаивать свои интересы в диалоге с США

Президент России Владимир Путин 8 сентября по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который был организован в онлайн-формате по инициативе Бразилии. Эта страна стала жертвой тарифной политики США по мотивам, не имеющим отношения к торгово-экономическим связам. Президент Бразилии Лула да Сильва считает, что карательные тарифы введены против его государства в ответ на судебный процесс против его предшественника. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Выступление российского лидера не было открыто для СМИ, мероприятие проходило в закрытом режиме и длилось 1,5 часа.

В Кремле сообщили, что во время встречи "обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".

Объединение БРИКС "подтвердило свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов", сообщила пресс-служба президента Бразилии.

Южно-Африканская Республика видит в БРИКС лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Страны, входящие в объединение, должны укреплять свое лидерство в мировой экономике, добавил он.

Укрепление взаимодействия стран - участниц БРИКС поможет им легче справляться с внешними вызовами и рисками, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, страны, входящие в объединение, должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности.

Группа БРИКС может подать пример содействия устойчивой торговле, если проанализирует и решит проблему торгового дисбаланса в отношениях между странами-членами, отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов, комментируя это событие, отмечает, что «безусловно, можно говорить о том, что вчерашняя телеконференция лидеров стран БРИКС - это определенный политический вызов для Трампа. Американский президент с некой опасностью относится к БРИКС и происходящим вокруг него событиям. Поэтому, разумеется, он воспримет это как признак дальнейшей консолидации участников объединения в ответ на его жесткие шаги в области тарифной политики и сделанные заявления».

По мнению эксперта, «БРИКС как объединение настроено на предотвращение международных конфликтов и на их дипломатическое разрешение. Но в случае, если отдельные участники БРИКС подвергаются давлению, то и само объединение может подвергнуться давлению со стороны Вашингтона. Поэтому, как и любая другая ответственная международная структура, пусть даже не оформленная институционально, БРИКС обязана реагировать и принимать, в том числе и превентивные меры для предотвращения ущерба странам-членам БРИКС. Это вполне нормально».     

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:15
Президент России посетил университет "Сириус"
18:57
Al Araby: жертвами удара Израиля по Дохе стали не менее пяти человек
18:43
На канал Кремля в Max подписались 250 тыс. человек
18:30
Катар подтвердил атаку Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
18:15
Европа закачала в хранилища к зимнему периоду свыше 50 млрд куб. м газа
17:58
В Минздраве Газы сообщили о гибели от голода порядка 400 палестинцев
17:43
Польша решила выслать из страны белорусского дипломата
17:30
В Думу внесли инициативу о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
17:16
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства ХАМАС
16:59
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения