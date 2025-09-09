Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Безопасность
Al Araby: жертвами удара Израиля по Дохе стали не менее пяти человек
9 сентября 2025 / 18:57
© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
Не менее пяти человек, в том числе лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя, погибли в результате удара Израиля по катарской столице. Об этом информировал телеканал Al Araby.
"Жертвами удара Израиля по Дохе стали пять человек, в том числе лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя и глава его офиса", - говорится в сообщении.