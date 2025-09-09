Президент РФ Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус", сообщает ТАСС. В частности, он ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий учреждения.

"Было просто пространство с оборудованием. Сейчас это 7,5 тыс. кв. м, которые наполнены жизнью. Сегодня на на базе лабораторного комплекса работают свыше 200 научных сотрудников в области наук о жизни, более 100 аспирантов, более 150 студентов магистратуры. Сейчас это не имеющая аналогов в стране площадка для использования генетических технологий и в сельском хозяйстве, и в области наук о жизни", - рассказал главе государства председатель ученого совета университета "Сириус", директор научного центра трансляционной медицины университета Роман Иванов.

Вместе с тем он сообщил о применении технологий редактирования генома при создании новых сортов сельскохозяйственных растений, о перспективах их использования в медицинских целях, в частности, при лечении гемофилии и наследственной слепоты. Путина также ознакомили с работами университета в рамках возглавляемого центром Гамалеи консорциума по разработке РНК-вакцины для лечения рака.