Мадуро считает, что третья мировая война уже началась

Третья мировая война уже началась, "империя США" вынашивает план войны, подразумевающий навязывание своей гегемонии в мире. Соответствующую точку зрения изложил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу RT.

"Папа Римский Франциск еще два года назад говорил о том, что мы движемся к третьей мировой. Я думаю, что она уже началась. У империи США есть план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - указал Мадуро.

В августе 2022 года Франциск, который скончался в апреле 2025 года, заявлял, что мир проживает третью мировую войну, в мае прошлого года он вновь так назвал сложившуюся на планете ситуацию.

Согласно информации агентства Reuters, 19 августа три эсминца, атомная подлодка и ракетный крейсер Военно-морских сил США, а также 4,5 тыс. военнослужащих были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Газета The New York Times писала о том, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Как заявил глава Госдепартамента Марко Рубио, 2 сентября был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". Предварительно, в результате этой атаки погибли 11 человек.