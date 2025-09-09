Макрон подверг критике удары Израиля по Дохе

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает неприемлемыми сегодняшние удары Израиля по Дохе, целью которых были представители руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

"Недавняя атака Израиля по Катару неприемлема, какими бы ни были их мотивы. Я выражаю свою солидарность с Катаром и его эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани", - указал французский лидер в соцсети X.

По его словам, конфликт "ни при каких обстоятельствах" не должен перекинуться на весь ближневосточный регион.

Некоторое время назад пресс-служба армии Израиля информировала о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе.

Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро движения ХАМАС в Дохе. Он подчеркнул, что Катар решительно осуждает нападение, которому подверглись жилые здания, где были размещены несколько членов политбюро.