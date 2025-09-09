India Today: на границе Непала с Индией проходят акции протеста

На границе Непала и Индии начались протесты, КПП перекрыты, передает телеканал India Today.

Сообщается, что протестующие подожгли полицейские посты.

В столице и в других городах Непала второй день продолжаются беспорядки в ходе антиправительственных протестов. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания ряда государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла супруга экс-премьера страны Джаны Натха Кханала.