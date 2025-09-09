Нетаньяху: удар по руководству ХАМАС может открыть путь к окончанию войны в Газе

Израильский удар по представителям руководства радикального палестинского движения ХАМАС, предположительно, находившимся в Катаре, может открыть путь к миру в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на мероприятии в посольстве США, трансляцию откуда вела пресс-служба правительства еврейского государства.

Нетаньяху акцентировал внимание, что эту операцию Израиль готовил исключительно по собственной инициативе и берет на себя всю ответственность за нее. "И это действие может открыть дверь к окончанию войны в Газе. Израиль принял предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом об окончании войны, начиная с немедленного освобождения всех наших заложников, удерживаемых в подземельях Газы 700 дней", - указал он.

Премьер также призвал жителей Газы избавиться от власти ХАМАС и согласиться на одобренный Израилем мирный план.

"Не дайте этим убийцам сбить вас с пути, встаньте на защиту своих прав и своего будущего, примите мирное предложение президента Трампа. Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей", - подчеркнул политик.