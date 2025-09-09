Корпорация Apple представила iPhone 17

Apple презентовала новое поколение смартфонов - iPhone 17. Трансляция велась на сайте американской корпорации.

В традиционную линейку из четырех устройств вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона - 5,6 мм.

Смартфоны iPhone 17 изготовлены из алюминия и титана, оснащены процессором А19 или А19Pro в зависимости от модели.

Диагональ iPhone 17 составляет 6,3 дюйма, iPhone 17 Air - 6,5 дюйма, iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма, iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма.