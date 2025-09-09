Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Технологии
Корпорация Apple представила iPhone 17
9 сентября 2025 / 20:47
© EPA-EFE/ JEROME FAVRE/ТАСС
Apple презентовала новое поколение смартфонов - iPhone 17. Трансляция велась на сайте американской корпорации.
В традиционную линейку из четырех устройств вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона - 5,6 мм.
Смартфоны iPhone 17 изготовлены из алюминия и титана, оснащены процессором А19 или А19Pro в зависимости от модели.
Диагональ iPhone 17 составляет 6,3 дюйма, iPhone 17 Air - 6,5 дюйма, iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма, iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма.