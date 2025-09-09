Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся преодолеть

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован.

"Я думал, что этот вооруженный конфликт будет самым легким для урегулирования. И, конечно, оказалось, что это не так. Но мы этого добьемся", - сказал он в интервью радиостанции 77 WABC, базирующейся в Нью-Йорке.

Американский лидер признал, что мирное урегулирование на Украине является непростой задачей, которую он, фактически, ранее недооценивал. Вместе с тем он высоко оценил свои рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным, указав, что "прекрасно с ним ладил".

Тем не менее глава Белого дома раскритиковал действия РФ в ситуации вокруг Украины, отметив, что "очень удивлен" трудностями в мирном процессе.