Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Новым премьер-министром Франции после отставки правительства Франсуа Байру назначен министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Соответствующее сообщение распространил Елисейский дворец.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Себастьена Лекорню. Он поручил ему провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы", - следует из сообщения администрации французского лидера.

По итогам консультаций с главами политических партий Лекорню представит на одобрение президента свой список будущих министров.

Лекорню является членом партии "Ренессанс", основанной Макроном в период президентской кампании 2017 года. Он перешел туда из правоцентристской партии "Республиканцы". Занимал различные должности в правительстве с 2017 года. В 2020 году был назначен министром заморских территорий. С мая 2022 года занимал пост министра Вооруженных сил Франции.