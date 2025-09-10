Актриса Агнесса Петерсон скончалась в возрасте 89 лет

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон скончалась в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

"Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы", - сказано в сообщении.

Петерсон родилась в Эстонии в 1936 году. В 1960-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и была принята в труппу театра Вахтангова. На сцене этого театра исполнила свыше 30 ролей. Петерсон также снималась в кино. В 1991 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

"О месте и времени прощания сообщим дополнительно", - указали в Театре Вахтангова.