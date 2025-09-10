Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам

После выступления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас перед пустым залом в Европарламенте складывается ощущение будто она общается с призраками. На это обратил внимание председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, назвав такую картину унизительной.

"Авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", - указал парламентарий в Telegram-канале.

Во вторник Каллас выступила на сессии Европарламента в Страсбурге, призвав продолжать помощь Киеву.

30 августа глава евродипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявила, что страны сообщества испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, в этой связи многие из них настаивают на экспроприации российских активов.