Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 12:31
КОТИРОВКИ
USD
10/09
83.2425
EUR
10/09
98.0336
Новости часа
Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам Актриса Агнесса Петерсон скончалась в возрасте 89 лет
Москва
10 сентября 2025 / 12:31
Котировки
USD
10/09
83.2425
0.0000
EUR
10/09
98.0336
0.0000
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам
10 сентября 2025 / 10:38
Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

После выступления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас перед пустым залом в Европарламенте складывается ощущение будто она общается с призраками. На это обратил внимание председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, назвав такую картину унизительной.

"Авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", - указал парламентарий в Telegram-канале.

Во вторник Каллас выступила на сессии Европарламента в Страсбурге, призвав продолжать помощь Киеву.

30 августа глава евродипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявила, что страны сообщества испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, в этой связи многие из них настаивают на экспроприации российских активов. 

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
10:38
Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам
10:18
Актриса Агнесса Петерсон скончалась в возрасте 89 лет
21:27
Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
21:09
Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся преодолеть
20:47
Корпорация Apple представила iPhone 17
20:32
Нетаньяху: удар по руководству ХАМАС может открыть путь к окончанию войны в Газе
20:08
India Today: на границе Непала с Индией проходят акции протеста
19:48
Макрон подверг критике удары Израиля по Дохе
19:31
Мадуро считает, что третья мировая война уже началась
19:15
Президент России посетил университет "Сириус"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения