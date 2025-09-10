У мигрантов остался последний день для легализации в России

Иностранцы, которые утратили законное основание для нахождения на территории России, могут урегулировать свой правовой статус в стране в течение дня, с 11 сентября такой возможности уже не будет. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в среду завершается срок действия указа президента РФ, предоставляющего иностранным гражданам, утратившим законное основание для нахождения в стране, возможность урегулировать свой правовой статус. "С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, включая въезд в Россию в будущем", - говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что это касается и граждан Украины, которые имеют возможность получить вид на жительство или сразу подать документы на получение российского гражданства при наличии постоянной регистрации на территории Украины.

С 11 сентября иностранцы-нарушители не смогут регистрировать брак или оформлять развод, они также будут лишены возможности устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые необходимы в повседневной жизни.