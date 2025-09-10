Белоруссия ночью нейтрализовала часть залетевших в ее воздушное пространство БПЛА

Силы ПВО Белоруссии минувшей ночью отслеживали беспилотные летательные аппараты, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них нейтрализована военными республики. Об этом заявил начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались БПЛА, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами ПВО нашей страны над территорией республики", - приводит его слова пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

Муравейко также отметил, что дежурные силы ПВО республики информировали коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран. По его словам, это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

Вместе с тем Польша оповестила белорусскую сторону о приближении минувшей ночью неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, указал начальник Генштаба Белоруссии. "Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности", - добавил он.

Рано утром в среду оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Осуществляется поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны.