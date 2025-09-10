Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 14:03
КОТИРОВКИ
USD
10/09
83.2425
EUR
10/09
98.0336
Новости часа
Польша попросила задействовать статью 4 Договора о НАТО после инцидента с БПЛА Президент РФ поздравил Ларису Долину с 70-летием
Москва
10 сентября 2025 / 14:03
Котировки
USD
10/09
83.2425
0.0000
EUR
10/09
98.0336
0.0000
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Политика
Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от энергоресурсов из РФ
10 сентября 2025 / 11:29
Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от энергоресурсов из РФ
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей программной речи призвала Европейский союз навсегда отказаться от российских энергоресурсов. 

"Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России", - сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Ответом станет европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику", - отметила фон дер Ляйен.

Весной Еврокомиссия обнародовала план полного запрета странам сообщества покупать российскую нефть и газ уже к концу 2027 года, который должен будет действовать и после завершения конфликта на Украине. Сейчас ЕК готовит аналогичный план запрета российских атомных технологий и атомного топлива, который ожидается в октябре. 

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:28
Польша попросила задействовать статью 4 Договора о НАТО после инцидента с БПЛА
12:14
Президент РФ поздравил Ларису Долину с 70-летием
11:58
Моди отметил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом
11:45
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:29
Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от энергоресурсов из РФ
11:15
Белоруссия ночью нейтрализовала часть залетевших в ее воздушное пространство БПЛА
10:57
У мигрантов остался последний день для легализации в России
10:38
Пушков: Каллас, выступая перед пустым залом, словно обращается к призракам
10:18
Актриса Агнесса Петерсон скончалась в возрасте 89 лет
21:27
Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения