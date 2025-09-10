Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от энергоресурсов из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей программной речи призвала Европейский союз навсегда отказаться от российских энергоресурсов.

"Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России", - сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Ответом станет европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику", - отметила фон дер Ляйен.

Весной Еврокомиссия обнародовала план полного запрета странам сообщества покупать российскую нефть и газ уже к концу 2027 года, который должен будет действовать и после завершения конфликта на Украине. Сейчас ЕК готовит аналогичный план запрета российских атомных технологий и атомного топлива, который ожидается в октябре.