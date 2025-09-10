Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
10 сентября 2025 / 11:45
10 сентября 2025 / 11:45
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 сентября отметился снижением ключевых индексов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,64% - до 2 916,21 и 1 103,95 пункта соответственно.

К 10:40 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,4% и торговались на уровне 2 924,3 и 1 106,67 пункта соответственно.

