Моди отметил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что с нетерпением ждет встречи президентом США Дональдом Трампом.

Он назвал Индию и США "близкими друзьями и естественными союзниками". "Наши команды работают над тем, чтобы завершить торговые переговоры как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе с целью обеспечения более светлого и процветающего будущего для наших народов", - указал премьер в соцсети Х, комментируя заявление Трампа о том, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры о торговых барьерах.

Моди считает, что торговые переговоры двух стран "раскроют безграничный потенциал партнерства" между Индией и США.

Некоторое время назад президент США написал в Truth Соц. сети, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров, а контакты лидеров двух стран планируются в ближайшие недели.

США 6 августа применили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с закупками ею нефти и нефтепродуктов у России. Так, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.