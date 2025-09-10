Президент РФ поздравил Ларису Долину с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народную артистку РФ Ларису Долину, обратив внимание на ее яркий артистический темперамент и самобытный талант.

"Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И, безусловно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой вы всегда уделяете большое внимание", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал Долиной здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Лариса Долина (при рождении - Кудельман) родилась в Баку 10 сентября 1955 года. Народная артистка России (1998). Удостоена орденов Почета (2005), Дружбы (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Лауреат ряда фестивалей, обладательница премий "Овация" (1994, 1996, 1997), "Золотой граммофон" (1997, 2005) и других.