Безопасность
Польша попросила задействовать статью 4 Договора о НАТО после инцидента с БПЛА
10 сентября 2025 / 12:28
© Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP/ТАСС
Польша обратилась к НАТО с просьбой задействовать 4-ю статью Североатлантического договора ввиду нарушения беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства республики. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.
"Консультации союзников принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 Договора о НАТО", - указал премьер, выступая в Сейме. По его словам, решение "о применении статьи 4" было согласовано с президентом республики Каролем Навроцким.
Туск уточнил, что в рамках консультаций, которые подразумевает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников усилить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.