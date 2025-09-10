Польша попросила задействовать статью 4 Договора о НАТО после инцидента с БПЛА

Польша обратилась к НАТО с просьбой задействовать 4-ю статью Североатлантического договора ввиду нарушения беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства республики. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.

"Консультации союзников принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 Договора о НАТО", - указал премьер, выступая в Сейме. По его словам, решение "о применении статьи 4" было согласовано с президентом республики Каролем Навроцким.

Туск уточнил, что в рамках консультаций, которые подразумевает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников усилить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.