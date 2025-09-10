Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 11 апреля превысил 85 рублей

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
9 сентября 2025 / 18:52
9 сентября 2025 / 18:47
10 сентября 2025 / 12:46
© Егор Алеев/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду поднялся выше 85 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".
К 10:54 мск курс американской валюты рос на 1,69% - до 85,11 руб. По состоянию на 11:09 мск курс доллара ускорил рост и торговался на уровне 85,16 руб. (+1,75%).
Вместе с тем курс евро на российском межбанке демонстрировал рост на 0,67% и находился на отметке в 99,587 руб.
Ранее сообщалось, что курс доллара на российском межбанковском рынке поднялся выше 84 руб. впервые с 9 мая 2025 года, а евро впервые с 12 февраля текущего года превысил 99 руб.