Трамп недоволен ударами Израиля по руководству ХАМАС в Дохе

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с атакой Израиля на представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре.

"Я просто не в восторге от всей этой ситуации. Это нехорошая ситуация. Но мы хотим вернуть заложников", - сказал он при общении с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе посещения ресторана в Вашингтоне.

"Но я скажу вам следующее: я был очень недоволен этим по всем аспектам", - добавил американский лидер.