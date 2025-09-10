Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Политика
Трамп недоволен ударами Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
10 сентября 2025 / 12:57
© Кевин Дитч/Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с атакой Израиля на представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре.
"Я просто не в восторге от всей этой ситуации. Это нехорошая ситуация. Но мы хотим вернуть заложников", - сказал он при общении с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе посещения ресторана в Вашингтоне.
"Но я скажу вам следующее: я был очень недоволен этим по всем аспектам", - добавил американский лидер.