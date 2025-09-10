По всей Франции проходят масштабные протесты

По всей Франции начались многочисленные протестные акции и попытки заблокировать работу инфраструктурных объектов, передает телеканал BFMTV. По его данным, в парижском регионе сотрудники полиции уже задержали 65 участников таких акций.

Сообщается, что с раннего утра небольшие группы демонстрантов пытались блокировать автобусные депо в столице и на ненадолго перекрыли несколько развязок на бульваре Периферик и сам бульвар. Несколько десятков человек вышли на дорогу с зажженными файерами и перекрыли ее строительными заграждениями. В парижском пригороде Монтрей группы протестующих перекрывают улицы и трамвайные пути строительными ограждениями и мусором.

Согласно распространившимся в сети кадрам, стражи порядка разгоняют манифестантов при помощи дубинок и слезоточивого газа.

В среду во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" 10 сентября, согласно информации французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьера Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет около €44 млрд.

В МВД республики ожидают участия в акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов.