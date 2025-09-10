С 1 октября предпринимателям и самозанятым станут доступны кредитные каникулы

С 1 октября самозанятые и предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) смогут оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев. В июле президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Так, представители указанных категорий бизнеса смогут один раз в пять лет оформить в банке кредитные каникулы сроком до полугода.

Согласно документу, кредитные каникулы будут одобрены банком, если максимальный размер кредита не превышает: для самозанятых - 10 млн рублей, для микропредприятий - 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних предприятий - 1 млрд рублей.

При этом в течение льготного периода по договору кредита проценты продолжают начисляться на предусмотренных этим договором условиях. Действие закона распространяется на кредитные договоры, заключенные с 1 марта 2024 года.