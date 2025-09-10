Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может "искать его в клубе". Соответствующую публикацию он разместил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно информации из базы данных, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Еще 13 июня СБУ заочно предъявила ему обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

"СБУ: "Мы разыскиваем Тимати!" Тимати: "Если я нужен тебе - ищи меня в клубе", - указал рэпер.

Он также выразил мнение, что нахождение в таком списке является показателем масштаба личности. "По-моему, это не может не импонировать. Воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!" - отметил артист.