Процесс дальнейшего расширения ЕС за счет возможного вступления Украины, Молдавии и ряда стран бывшей Югославии может стать новым воссоединением Европы. Соответствующую точку зрения высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

"Только воссоединенная Европа может быть единой. Расширенное и более сильное сообщество - это гарантия безопасности для всех нас. Так как будущее Украины, Молдавии и Западных Балкан в ЕС, давайте вместе осуществим новое воссоединение Европы", - призвала она.

Говоря о "воссоединении Европы", фон дер Ляйен также провела аналогию с присоединением ГДР к ФРГ ("объединением Германии") в 1990 году, при этом не упомянула, что Украина и Молдавия были республиками в составе Советского Союза.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония, Сербия, Турция. Украина и Молдавия - с 2022 года.