Republica: в Непале из тюрем сбежали более 7,5 тыс. заключенных

Не менее 7 557 заключенных сбежали из тюрем в Непале после того, как в стране 9 сентября вспыхнули массовые беспорядки. Об этом информировала газета Republica, ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел южноазиатской страны.

Сообщается, что информация о сбежавших заключенных поступила из 13 исправительных учреждений. Для поимки сбежавших по всей стране были развернуты подразделения правоохранительных органов и вооруженных сил. Власти призвали население сохранять осторожность и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

В понедельник и вторник в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.