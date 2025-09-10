Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Политика
Алексей Марков назначен новым генконсулом РФ в Нью-Йорке
10 сентября 2025 / 14:29
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Назначение новым генеральным консулом РФ в Нью-Йорке получил Алексей Марков. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
"Приказом Министерства иностранных дел РФ Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом РФ в Нью-Йорке, США", - сообщили в министерстве.
Согласно данным МИД РФ, Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.