Алексей Марков назначен новым генконсулом РФ в Нью-Йорке

Назначение новым генеральным консулом РФ в Нью-Йорке получил Алексей Марков. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел РФ Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом РФ в Нью-Йорке, США", - сообщили в министерстве.

Согласно данным МИД РФ, Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.