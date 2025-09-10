Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 17:05
КОТИРОВКИ
USD
10/09
83.2425
EUR
10/09
98.0336
Новости часа
Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ
Москва
10 сентября 2025 / 17:05
Котировки
USD
10/09
83.2425
0.0000
EUR
10/09
98.0336
0.0000
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
9 сентября 2025 / 19:01
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
9 сентября 2025 / 18:52
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
9 сентября 2025 / 18:47
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Алексей Марков назначен новым генконсулом РФ в Нью-Йорке
10 сентября 2025 / 14:29
Алексей Марков назначен новым генконсулом РФ в Нью-Йорке
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Назначение новым генеральным консулом РФ в Нью-Йорке получил Алексей Марков. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел РФ Марков Алексей Геннадьевич назначен генеральным консулом РФ в Нью-Йорке, США", - сообщили в министерстве.

Согласно данным МИД РФ, Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени. 

Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Эксперт о значении Восточного экономического форума
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Политолог Макаренко: внеочередной саммит БРИКС может положить конец гегемонии США
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:47
Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину
15:30
Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ
15:14
НАТО задействовала статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше
14:59
Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
14:43
Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
14:29
Алексей Марков назначен новым генконсулом РФ в Нью-Йорке
14:15
Republica: в Непале из тюрем сбежали более 7,5 тыс. заключенных
13:59
Фон дер Ляйен назвала воссоединением Европы возможное членство Украины и Молдавии в ЕС
13:44
Тимати предложил СБУ "искать его в клубе"
13:32
С 1 октября предпринимателям и самозанятым станут доступны кредитные каникулы
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения