Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. На это обратил внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала One America News Network.

"Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами в отношении того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать такой целью продолжение конфликта. Он стремится к тому, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны Соединенным Штатам", - отметил вице-президент.

Он подчеркнул, что Россия обладает огромными запасами минеральных ресурсов. "На мой взгляд, президент Трамп совершенно прав, полагая, что после урегулирования конфликта в будущем у нас могут быть очень продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной. Если у нас будут более хорошие экономические отношения и в Восточной Европе, то это было бы лучшей гарантией долгосрочного мира", - указал Вэнс.

Вместе с тем он подверг критике администрацию Джо Байдена, отметив, что тот был готов лишь продолжать поставлять Украине оружие и финансовую помощь, не выработав при этом план, как решить конфликт дипломатическими методами. "Мы продолжим работать над этим. Я не знаю, сколько это займет, но гарантирую, что однажды эта война закончится каким-то мирным соглашением", - заключил политик.