Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС

Пакистан планирует присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и уже ведет соответствующую подготовительную работу. Об этом заявил замминистра торговли Пакистана Насир Хамид в беседе с ТАСС.

"Пока мы еще не ведем переговоры с ЕАЭС. Но мы занимаемся подготовительной работой и изучаем для себя возможности", - отметил он. В этом контексте Хамид обратил внимание, что пакистанская сторона "недавно установила дипломатический контакт с Арменией". "Так что мы еще обсуждаем этот вопрос. И как только появится решение, мы будем готовы к сближению с ЕАЭС", - указал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона приветствует возобновление контактов между Ереваном и Исламабадом, назвав это "шагом вперед".