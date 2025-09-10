Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 сентября 2025 / 17:06
Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ
НАТО задействовала статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше
10 сентября 2025 / 15:14
НАТО задействовала статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше
© AP Photo/ Matthias Schrader/ТАСС

Североатлантический альянс по запросу Польши ввел в действие статью 4 Североатлантического договора и приступил к консультациям в связи с проникновением беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство республики. Об этом заявил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

По его словам, "НАТО применила статью 4 Североатлантического договора".

Статьи 4 и 5 Североатлантического договора определяют действия стран военного блока в случае, если какой-либо из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны блока. В соответствии с положениями статей, угроза одной стране НАТО расценивается как нападение на всех членов альянса. Вместе с тем в документе не указывается, что именно НАТО может воспринять как нападение или угрозу, поэтому определяется механизм консультаций для выработки реакции.

