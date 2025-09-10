Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 225 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), управляемую ракету "Нептун" и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.