Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину

Отправка каких-либо иностранных войск на Украину может повлечь за собой страшные последствия, но не все страны Запада это понимают. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - отметил он, комментируя планы "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на территории Украины.