Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Безопасность
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30

Действия США, направленные против Венесуэлы – это показательное мероприятие. Ожидать большого военного конфликта не стоит. Венесуэла находится в тяжелом экономическом положении. При этом, общество совсем не единодушно поддерживает нынешнего президента Венесуэлы, это показали последние выборы. Руководству Венесуэлы война не нужна.

Однако и Соединенные Штаты вряд ли готовы сейчас втянуться в новый военный конфликт, да еще так близко к своей территории. Силы уже не те, и лимит конфликтов, в которых участвует Вашингтон на сегодня выбран.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9baff7124966f47c6af415ab0e3beb2d/

 

