Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой

Действия США, направленные против Венесуэлы – это показательное мероприятие. Ожидать большого военного конфликта не стоит. Венесуэла находится в тяжелом экономическом положении. При этом, общество совсем не единодушно поддерживает нынешнего президента Венесуэлы, это показали последние выборы. Руководству Венесуэлы война не нужна.

Однако и Соединенные Штаты вряд ли готовы сейчас втянуться в новый военный конфликт, да еще так близко к своей территории. Силы уже не те, и лимит конфликтов, в которых участвует Вашингтон на сегодня выбран.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

